Sezze, dramma la Vigilia di Natale: finisce fuori strada. Morto giovane

Dramma alla vigilia di Natale a Sezze, in provincia di Latina. A perdere la vita un giovane ragazzo.

Incidente il giorno della Vigilia di Natale: morto un ragazzo

L’incidente è avvenuto tra Sezze e Roccagorga, in via Roccagorga. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un giovane a bordo di un’auto, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada.

L’impatto è stato molto violento tanto che per il conducente non c’è stato nulla da fare. Ferito, invece, il passeggero che si trovava vicino. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno subito soccorso la persona ferita.