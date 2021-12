Dramma a Capranica: si schianta contro un muro. La vittima è Lavinia Bozzo

Un terribile incidente stradale ha stroncato la vita ad una giovane ragazza di 27 anni. Una vigilia di Natale drammatica.

Brutto incidente a Capranica: è morta Lavinia Bozzo

Il dramma è avvenuto intorno alle 2 di questa notte a Capranica, in provina di Viterbo. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, una ragazza a bordo della sua macchina ha perso il controllo (per circostanze ancora da chiarire) e si è schiantata contro il muro di una casa.

L’impatto con il muretto è stato molto violento tanto che per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso e il personale sanitario del 118.

La vittima è Lavinia Bozzo, 27enne residente proprio a Capranica. Una persona dolcissima, come viene descritto dalla Croce Rossa di Capranica. Ecco il post commovente.

Il post Facebook della Croce Rossa di Capranica

Ciao collega, ciao dolcissima Lavinia sei volata in cielo troppo presto…. hai lasciato un vuoto enorme nei nostri cuori . Tutti i volontari del Comitato di Capranica si stringono in un grande caloroso abbraccio alla famiglia del Vicepresidente Romolo Bozzo e alla cara Licia