Lutto nella comunità di Torpignattara, e non solo: ieri sera, 22 dicembre 2021, è venuto a mancare padre Claudio Santoro, parroco molto conosciuto e apprezzato in tutta la Capitale, specialmente nelle zone della VI circoscrizione.

Lutto a Torpignattara: è morto padre Claudio Santoro

Sconforto, incredulità e tanto dolore: padre Claudio era molto amato dalla sua comunità, che lo ricorda sempre a fianco degli ultimi, anche tramite la sua Associazione Casa Famiglia Lodovico Pavoni, fondata nel 1996. Il suo era un aiuto concreto alle famiglie e ai ragazzi in difficoltà di tutta la VI circoscrizione di Roma.

Molti i messaggi di cordoglio sui social.

La Parrocchia di San Barnaba Apostolo fa sapere tramite la sua pagina Facebook che le esequie verrano celebrate domani: “Il funerale di padre Claudio verrà celebrato domani alle ore 11 in chiesa. Per chi volesse passare a pregare con noi oggi dalle 15 alle 18 il feretro sarà esposto in cappellina, verrà poi recitato il S. Rosario alle 19 sempre in chiesa”

