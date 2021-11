Torpignattara. Atti osceni e persecutori nei confronti di una donna: arrestato 28enne

I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara hanno arrestato, per atti persecutori, un cittadino pakistano di 28 anni, per aver ripetutamente molestato, anche in presenza della figlia minore, a partire del primo novembre scorso, una donna italiana di 40 anni.

La vicenda

Lo scorso pomeriggio, in via di Tor Pignattara, altezza incrocio con via Francesco Baracca, l’uomo ha nuovamente importunato la donna, seguendola mentre rincasava; i Carabinieri, chiamati dalla donna, lo hanno bloccato e arrestato.

In sede di denuncia la vittima ha inoltre riferito che l’uomo aveva tenuto analoghi atteggiamenti anche nella serata precedente e nel corso della mattinata, compiendo atti osceni in sua presenza.

L’uomo arrestato, accusato di atti persecutori, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.