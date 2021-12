Ennesimo drammatico incidente sul lavoro: morto in Trentino un 30enne di Labico

Ennesimo drammatico incidente sul lavoro. Nella serata di martedì, 21 dicembre 2021, è morto in Trentino un giovane di Labico.

La drammatica vicenda

L’uomo, di 30 anni, stava lavorando presso una casa di cura in provincia di Trento quando è stato ritrovato deceduto dai suoi colleghi. La vittima, come riportato dal Corriere del Trentino, era il titolare di una ditta subappaltatrice e si stava occupando di alcuni lavori di saldatura nel vano ascensore. Alle 20:00 si trovava ancora sul posto di lavoro per cercare di ultimare le consegne entro Natale.

Stando alle prime ricostruzioni, il 30enne sarebbe morto schiacciato dal contrappeso dell’ascensore, forse attivato per errore. Indagano la Polizia e l’Ispettorato del Lavoro della Provincia.

Cordoglio anche nella comunità di Labico, così il sindaco Giovannoli:

“Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto a Trento. Un’altra morte sul lavoro, questa volta un ragazzo di Labico di soli 30anni che lascia la moglie e 3 bambini. Ho sentito da pochi minuti la moglie di Nicolae Catalan per portare le mie condoglianze : che la nostra comunità dimostri tutto il calore di cui è capace. Che la politica nazionale inizi a dare risposte serie sul tema della sicurezza sul lavoro. Ho dato la mia piena disponibilità alla Signora per qualsivoglia richiesta.”

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari della vittima.

Foto di repertorio