Paura a Labico, si barrica in casa e minaccia di suicidarsi

Terrore a Labico, in provincia di Roma, dove un uomo di 36 anni si è barricato in casa e ha minacciato di togliersi la vita.

Attimi di paura a Labico: ecco cosa è successo

Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 16 dicembre 2021, a Labico, più precisamente in località Colle Spina. L’uomo, a seguito di un diverbio avuto in famiglia, si è barricato in casa e ha minacciato di farla finita.

Sul posto i militari di Labico e le Forze dell’Ordine di Colleferro che hanno iniziato a parlare con l’uomo con l’intento di dissuaderlo a non compiere l’estremo gesto. La trattativa, secondo quanto si apprende, è andata avanti tutta la notte (24 ore interminabili) e si è conclusa intorno alle ore 11di oggi, quando gli uomini delle Forze dell’Ordine sono entrati dentro l’abitazione. Secondo alcune fonti, gli agenti sarebbero stati anche aggrediti dal ragazzo.

Bloccato e tranquillizzato, il 36enne è stato affidato alle cure mediche.

In casa sono stati ritrovati sciabole, pugnali, coltelli, una balestra ed anche un machete.