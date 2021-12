Uno schianto terribile avvenuto in zona Appio Latino, a Roma. Sono state identificate le vittime: si tratta di Lorena e Antonella Flores – Chavez, rispettivamente di 19 e 23 anni.

Muoiono due sorelle dopo un incidente

Il sinistro è avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri, domenica 19 dicembre 2021, a Roma, lungo via Cilicia, la strada che unisce via Cristoforo Colombo a piazza Galeria e via Latina.

Le cause del sinistro sono tutte da accertare. Secondo quanto si apprende da alcune informazioni, la conducente del veicolo ha perso il controllo e si è andata a schiantare contro un albero. L’incidente è stato piuttosto brutto tanto che le due donne sono morte sul colpo.

A poco sono serviti i tentativi di rianimazione da parte degli uomini del 118.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui loro profili social e anche su quello del papà. Le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione.