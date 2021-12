Nella notte del 14 dicembre, verso le 02:40, nel centro urbano di Colleferro, sono state incendiate tre automobili, una di queste interessava altri due veicoli.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale di Polizia e dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate. La relazione tecnica di quest’ultimi non ha fornito elementi utili al proseguo delle indagini da parte della Polizia.

Le indagini

Tuttavia, grazie alla tenacia e all’acume degli agenti, si è riusciti ad acquisite le immagini da due diverse telecamere: la prima, posta in Via G. Leopardi, ha permesso di risalire alle immagini dell’incendio che ha interessato una Wolkswagen Passat; la seconda, in C.so Filippo Turati, all’altezza di un distributore di sigarette, ha contribuito a permettere di risalire al responsabile.

Le immagini procacciate delle telecamere hanno dato il via a un identikit preciso e in entrambe le occasioni la persona era sempre la stessa. Le indagini hanno dunque condotto a un giovane di nazionalità Congolese, peraltro noto agli atti della Polizia di Colleferro.

Così, il 20 dicembre, al fine di rafforzare il quadro probatorio, è stato richiesto alla Procura di Velletri l’emissione di un decreto di perquisizione locale. Quest’ultimo è avvenuto nella giornata di ieri.

Oggi, 22 dicembre 2021, alle prime ore del mattino, è stata eseguita la perquisizione domiciliare: all’interno sono stati rinvenuti gli indumenti, assolutamente compatibili con quelli indossati dall’autore degli incendi.

Rinvenuta inoltre una piccola dose di sostanza stupefacente: hashish. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale.

Il cittadino straniero è stato così fermato e accompagnato negli uffici del Commissariato di Polizia di Colleferro per il prosieguo dell’attività di polizia giudiziaria. Autorità Giudiziaria competente informata dagli agenti. Dunque, grazie anche alle videocamere di sorveglianza si è giunti a scoprire il responsabile degli incendi d’auto avvenuti a Colleferro. Resta ancora da chiarire il movente.

Foto dell’incendio di repertorio