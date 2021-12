Colleferro, incendiate tre auto nella notte: è caccia ai responsabili

Auto bruciate a Colleferro. Il tutto è successo tra ieri e l’altro ieri nelle zone di via Monti, Largo Boccaccio e via Berni.

Auto incendiate a Colleferro: tutte di origine dolosa?

È ancora presto per dirlo, ma alcuni cittadini hanno sporto denuncia contro ignoti per ciò che è successo in tre zone di Colleferro. La notte tra il 13 e 14 dicembre 2021, nella cittadina dei Monti Lepini, tre automobili parcheggiate in strada sono state incendiate.

I cittadini, spaventati, hanno subito allertato gli uomini delle Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco che hanno saputo domare con destrezza i roghi.

Adesso gli inquirenti starebbero indagando sui casi che potrebbero essere collegati. Non si escluderebbe il dolo.