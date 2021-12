Appia Nuova, anziano viene investito da una macchina

Brutto incidente in via Appia Nuova, a Roma. Un anziano è stato investito da una macchina che stava transitando.

Anziano investito: sarebbe grave

Sul posto gli agenti della Polizia Locale VII Gruppo Appio. Intorno alle ore 11 di oggi, martedì 21 dicembre 2021, in via Gela, zona Appia Nuova, per circostanze ancora da chiarire, un anziano è stato investito da un’automobile in transito.

Il pedone era una persona anziana prontamente soccorsa dagli uomini del 118 e trasportata in ospedale. Ora si troverebbe ricoverato in gravi condizioni.

Potrebbero seguire aggiornamenti.