Brutto incidente al Circo Massimo, coinvolte due auto e un monopattino elettrico

Brutto incidente a Roma, in zona Circo Massimo. Ad essere coinvolte sono state due auto e un monopattino elettrico.

Incidete tra due auto e un monopattino elettrico

È successo nella giornata di ieri, 20 dicembre 2021. Nella zona del Circo Massino, altezza via largo Ugo La Malfa, due auto e un monopattino elettrico si sono scontrati. La dinamica del sinistro è in mano agli inquirenti che stanno indagando.

Secondo quanto emerge, ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo elettrico a due ruote che ora si trova ricoverato in ospedale in codice rosso. Le lesioni e le ferite riportato sono state abbastanza gravi tanto che ora è in osservazione. Ad intervenire sul posto Il gruppo Centro (ex Trevi) della polizia locale di Roma Capitale e gli uomini del 118.