Fiumicino, maxi multa di oltre duemila euro per un autista NCC abusivo

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno intensificato, in vista dell’aumento del transito di utenti e turisti per le festività natalizie, le attività di controllo delle aree aperte al pubblico maggiormente sensibili dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e della circolazione stradale lungo i viali antistanti i Terminal.

I controlli dei Carabinieri

Nel corso dei servizi predisposti negli ultimi giorni, nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato amministrativamente un autista addetto al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, per aver procacciato dei clienti, tra i passeggeri in transito all’interno dell’aerostazione, senza averne titolo.

L’uomo è stato sanzionato per un importo totale di € 2.064