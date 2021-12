Fiumicino, fiamme in una casa cantoniera: recuperato il cadavere di una donna

Questa mattina, 21 dicembre 2021, alle ore 6.30 circa, la S.O. ha inviato la squadra VVF di Ostiense (7/A) con al seguito un’autobotte (AB11) presso via della Muratella Mezzana, a Fiumicino, per un incendio divampato all’interno di una casa cantoniera abbandonata.

L’intervento dei Vigili del Fuoco: recuperato il corpo senza vita di una donna

Durante le operazioni di spegnimento è stato estratto il corpo esamine di una donna (generalità al momento sconosciute), senza fissa dimora, che giaceva all’interno di uno dei locali.

Sul posto, presenti anche le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118.