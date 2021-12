Colleferro-Segni, brutto incidente sulla Carpinetana: auto si ribalta

Nella giornata di oggi, lunedì 20 dicembre 2021, si è verificato un brutto incidente sulla via Carpinetana, strada che collega il Comune di Colleferro con quello di Priverno.

Auto ribaltata lungo via Carpinetana

Ancora non sono chiare le dinamiche. Ci è giunta in redazione la notizia di un incidente avvenuto tra Colleferro e Segni, più precisamente lungo via Carpinetana Ovest, al km 3.400 Un doblò si è ribaltato con dentro il conducente che sembrerebbe non poter uscire dalle lamiere.

Tanti gli automobilisti che si sono fermati per cercare di aiutare la persona.

Sul posto stanno sopraggiungendo gli uomini delle Forze dell’Ordine insieme all’ambulanza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.