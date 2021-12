Il covid-19, a Paliano, ha iniziato a colpire anche i bambini. Proprio per questo nell’istituto comprensivo del paese ben 3 classi sono in quarantena.

Pugno duro da parte del primo cittadino, Domenico Alfieri, il quale ha ricordato a tutti che martedì 21 dicembre tornerà l’obbligo di mascherina.

Il post Facebook del Sindaco Domenico Alfieri

A seguito del notevole aumento dei casi di Covid-19 avvenuto negli ultimi giorni nella nostra Città, della presenza di 4 casi anche tra bambini che frequentano il nostro Istituto Comprensivo che in questo momento registra ben 3 classi in quarantena ho deciso di sospendere le attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado tranne l’Asilo nido per i giorni 20, 21 e 22 dicembre.

Inoltre sto predisponendo ordinanza che obbliga da Martedì 21 dicembre di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto.