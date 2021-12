Altro lunedì difficile per gli automobilisti che stanno transitando sulla via Pontina. Nel tratto compreso tra Casalazzara e Pomezia in direzione di Roma, c’è stato un incidente che ha coinvolto 4 veicoli. Il traffico è in tilt.

Maxi incidente sulla via Pontina: coinvolti 4 veicoli

Sulla SS148 Pontina code tra Casalazzara e Pomezia in direzione di Roma a causa di un incidente che ha coinvolto 4 veicoli. Al momento la corsia di sorpasso non è transitabile.

Lo comunica Astral Infomobilità.

Foto di repertorio.