Appio Latino, auto si schianta contro un albero: morte due ragazze

Tragico incidente a Roma, in via Cilicia zona Appio Latino. Due ragazze sono morte.

Auto finisce contro un albero: addio a due giovani ragazze

Giornata drammatica. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 05:30 di oggi, domenica 19 dicembre 2021, in via Cilicia a Roma. Da quello che emerge dalle prime e sommarie informazioni, una macchina con a bordo due ragazze, per circostanze ancora da chiarire, si è schiantata contro un albero.

Purtroppo l’impatto è stato fatale per la guidatrice, una ragazza di 23 anni, e la passeggera di 19 anni. Sul posto la Polizia Locale con il Gruppo VI Torri e gli uomini del 118.