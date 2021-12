Era in servizio di controllo in zona Eur, la pattuglia del GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana ) della Polizia Locale di Roma Capitale, che questa mattina ha fermato in Viale America un uomo di nazionalità senegalese di 41 anni, a bordo di un’autovettura carica di articoli contraffatti, pronti per essere venduti ad un mercato di zona.

Gli agenti hanno posto sotto sequestro calzature e accessori ed hanno denunciato l’uomo, che dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per detenzione e vendita di merce contraffatta.

Questo intervento rientra in una più ampia attività di indagine che la Polizia Locale sta portando avanti, per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale e risalire all’intera filiera del falso.

Foto di repertorio