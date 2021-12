I Carabinieri della Stazione Roma Eur, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma e della Stazione Forestale di Roma hanno proceduto al controllo di diversi cantieri edili del quartiere. A conclusione delle attività sono state verificate 3 ditte e 7 lavoratori.

I Carabinieri hanno accertato due violazioni amministrative, una nei confronti della rappresentante legale di una ditta, 49enne romana, sanzionata per 400 euro, per la mancata adozione di misure di informazione e prevenzione legate al rischio epidemiologico da Covid-19 e un’altra nei confronti del titolare di una ditta, sanzionato per 1.800 euro, perché impiegava un operaio con posizione lavorativa irregolare.

Foto di repertorio