Un cinghiale di medie dimensioni è stato avvistato poco fa a Colleferro, nella zona del 3C. Le persone della cittadina conoscono bene il posto in quanto meta di amanti dello sport e della natura. Oltre alla colonia felina, tuttavia, oggi è stato visto anche un cinghiale, e non è la prima volta.

Colleferro, cinghiale avvistato al 3C: fate attenzione!

L’animale è di medie dimensioni e non si esclude che possa essercene più di uno. E’ stato visto correre verso la parte centrale della zona denominata 3C, in cui non è possibile ovviamente attraversarla con un’automobile. Il posto è frequentato comunque da runner e bikers, ma anche da qualche famiglia che vuole fare una passeggiata con i bambini più piccoli.

Ed è proprio loro che devono prestare attenzione perché il cinghiale potrebbe spuntare all’improvviso sul sentiero.

E’ bene segnalare che comunque non sembra particolarmente pericoloso: alla vista di un runner, ha preferito correre e nascondersi in una zona boschiva fitta. A ogni modo, vi preghiamo di prestare più attenzione del solito se decidete di andare al 3C: un eventuale impatto con una persona in bici o con un bambino potrebbe provocare seri danni.

Foto del cinghiale di repertorio