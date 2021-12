Prevista neve nel Lazio questo week-end di sabato e domenica, rispettivamente 18 e 19 dicembre 2021? Nevicherà? E se sì, dove? Alta e/o bassa quota? Scopriamolo

Neve nel Lazio week-end sabato e domenica 18 e 19 dicembre 2021? Nevicherà e dove?

Una settimana a dir poco perfetta per gli amanti del sole. Il maltempo non ha dato segni di vita e il sole ha regnato pressoché ovunque nella regione Lazio. Come gli amanti della neve sanno, il sole favorisce anche il mantenimento della neve, che in questi giorni si è vista in alta quota e a media quota, più o meno dai 600 metri in su. Non vi è stata tuttavia traccia degna di nota i giorni passati e molti si chiedono se questo week-end prima di Natale nevicherà nel Lazio.

La risposta è deludente: non è prevista neve nella nostra regione, né ad alta né a basse quote. Per domani, sabato 18 dicembre 2021, previste senza dubbio temperature minime basse ad alta quota, ma nessuna traccia di neve. Qualche speranza in più per domenica 19 dicembre 2021, ma tendenzialmente non dovrebbe succedere nulla.

E il bel tempo si manterrà? La risposta è nì. Il sole ci accompagnerà per questo fine settimana e si protrarrà ancora per qualche giorno, per poi lasciare di nuovo spazio all’instabilità e al maltempo. Restate sintonizzati per scoprire che tempo farà nei prossimi giorni, a Natale e Capodanno e se nevicherà a Roma e dintorni, ma anche in Ciociaria e in generale nella regione Lazio.