Ghiaccio e neve a Roma: firmata l’ordinanza dal sindaco Gualtieri

La Capitale si prepara al rischio di eventuali gelate e nevicate. Con l’arrivo imminente delle temperature invernali, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato negli ultimi giorni un’ordinanza antigelo, tracciando delle linee guida da seguire in caso di neve o ghiaccio.

L’ordinanza antigelo del sindaco Gualtieri

Dall’ordinanza, che riprende il piano redatto dalla Protezione Civile, si legge che i proprietari e gestori di stabili devono tenere sgomberi dalla neve, dalle 8:00 alle 20:00, i marciapedi antistanti agli stabili stessi, fino ad una larghezza di due metri.

A tutti gli utenti del servizio di acqua potabile, in caso di brusco abbassamento della temperatura al di sotto degli zero gradi, si raccomanda di tenere aperto il rubinetto di utilizzazione più vicino al contatore o alla bocca di erogazione o al tubo di ingresso idrico dello stabile, per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubazioni idriche.

Il Sindaco ordina anche al Direttore della Politiche Sociali di adottare appropriati interventi, soprattutto nei confronti dei senza fissa dimora.

Al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ai singoli municipi e alle aziende erogatrici di servizi pubblici, Gualtieri predispone l’obbligo di “porre in essere adeguati interventi finalizzati alla salvaguardia dell’incolumità delle persone e alla preservazione e custodia dei beni”, in caso di formazione di ghiaccio.

In caso di precipitazioni nevose, invece, viene consentita la circolazione solo ai veicoli provvisti di pneumatici invernali.

La Polizia Locale provvederà a sanzionare chiunque non rispetti tale ordinanza.

Il testo dell’ordinanza in pdf

Foto di repertorio