Roma. Controlli a tappeto della Polizia di Stato per la verifica del green pass. Sanzionati per mancanza della certificazione verde 3 clienti ed il titolare di un ristorante. Elevate sanzioni per 20.000. Chiuso un ristorante per 5 giorni e una sala scommesse per 15 giorni.

I fatti

Incessanti e mirati i controlli della Polizia di Stato per la verifica del rispetto della normativa anti covid da parte delle attività commerciali e dei loro avventori.

Nell’ambito di tali servizi, finalizzati anche a prevenire assembramenti di persone nei luoghi maggiormente interessati dalla movida, gli agenti dell’XI Distretto San Paolo in collaborazione con il personale della Asl 3 servizio Sian hanno concentrato il loro raggio di azione sulle attività commerciali del quartiere San Paolo.

In particolare nel corso dell’ ispezione all’interno di un ristorante, gli agenti hanno accertato l’assenza del green pass in capo a 3 clienti e hanno ritenuto il titolare della stessa attività responsabile del mancato controllo dei certificati degli avventori.

Per tutte queste ragioni, inclusa l’assunzione di un lavoratore non conforme alla legge, il locale è stato chiuso temporaneamente per 5 giorni. Altre 2 sanzioni per violazione alle norme anti covid sono state contestate in un altro ristorante dove gli agenti hanno trovato 2 dipendenti con una posizione lavorativa irregolare. Personale Ispettivo della ASL ha poi riscontrato nella stessa attività commerciale 18 violazioni, ai sensi del Decreto Legge sopra indicato, che sono state sanzionate amministrativamente.

Nel corso dell’attività al titolare di una sala scommesse è stato notificato il decreto con il quale il Questore ha disposto la chiusura del locale per 15 giorni.

Al termine del servizio sono state controllate ed identificate 53 persone e elevate sanzioni complessive per circa 20.000 euro