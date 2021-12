Giro di boa del campionato di serie C Gold Laziale, con la nona giornata che ha concluso il girone di andata e ha visto il Club Basket Frascati far suo il derby, battendo a domicilio il Frassati Ciampino Basketball. Dopo quarantacinque minuti il tabellone recita 89-90.

La gara in breve

Un avvio di gara con gli ospiti che impattano meglio, grazie ad un ispirato Monetti, chiudendo la prima frazione di gioco sul 20-26. Si riprende con Mariani e compagni che riducono il divario, riportando la situazione in parità, ma ancora una volta i rossoblu allenati da coach Martiri, grazie al lavoro sotto le plance e l’esperienza di Bisconti mettono a referto punti importanti, con i padroni di casa che restano comunque a contatto: 41–42 quando siamo all’intervallo lungo. Terza frazione ancora con le due formazioni che viaggiano in sostanziale equilibrio: tra sorpassi e contro sorpassi, siam di nuovo in parità (80-80) dopo quaranta minuti: overtime. Un supplementare amaro per Ciampino, priva di Mariani e poi anche Cecchetti, per il raggiungimento di cinque falli. Gli ospiti allora ne approfittano, con il solito Monetti (top scorer del match con 28 punti) coadiuvato da Bonessio. La formazione di Marotta però non molla: Cammillucci mette a segno la tripla del -3 (83-86), replica Zambonelli con un due su due ai liberi (85-86), ma Frascati spegne di nuovo l’entusiamo, portandosi sul +3 (87-90). Un overtime che scorre denso di emozioni: si lotta fino all’ultimo possesso, con il Frassati che alla sirena finale vede sfumare la vittoria. I due punti vengono conquistati dagli ospiti.

Le parole di Mariani post derby

”È stata una partita difficile: venivamo da allenamenti decimati dal Covid. Con Cecchetti e Cammillucci rientrati da poco, e subito buttati nella mischia. Nonostante tutto, han dato come sempre il loro contributo. Partita bella, combattuta e persa per ben due volte. Nell’overtime abbiam giocato praticamente con gli under, alle loro prime esperienze in serie C: ci han dato una grande mano, rischiando anche di vincere la partita. La situazione falli è stata certamente, un’arma in più: così come la panchina lunga ha fatto la differenza.” Queste le parole di Piero Mariani post derby.

Il prossimo turno

Nel prossimo turno il Frassati sarà ancora impegnato in un match casalingo: ospiterà la capolista San Paolo Ostiense per l’ultima partita del 2021 e prima del girone di ritorno. La gara d’esordio sul parquet romano, vide i padroni di casa imporsi con il punteggio di 73-52, dopo una prima frazio ne di gioco chiusa in netto vantaggio (29-7). Più in equilibrio gli altri parziali, con gli ospiti che han ricucito il gap ma senza metter mai la testa avanti. Mariani e compagni domenica proveranno a riscattarsi, cercando di portar a casa due punti fondamentali: per classifica e morale. Palla a due fissata per Domenica 19 Dicembre, alle ore 18.30 nella cornice del Pala Tarquini, in Via Mura Francesi, Ciampino.

”Il nostro è un girone difficile, con ottime squadre. Noi siamo molto indietro a livello fisico: causa covid e difficoltà in allenamento. Ci alleniamo al completo da poco più di un mese. Ora speriamo che la ruota inizi a girare anche per noi. Domenica c’è il San Paolo: una squadra compatta e molto concreta, ma cercheremo di portare a casa i due punti, che ci servono in chiave salvezza. Vogliamo poi arrivare al recupero con Anzio nella miglior forma fisica e soprattutto al completo, per provare a raddrizzare un’annata finora tutta in salita.” Come dichiarato dal numero 11 ciampinese.