Un lutto che lascia attoniti coloro che lo seguivano in quanto doppiatore, ma soprattutto come giornalista. Infatti, l’anagnino Federico Neri è stato un giornalista del TG3, per anni volto noto di uno dei telegiornali regionali più apprezzati.

Anagni, morto il giornalista Federico Neri: doppiatore e volto noto del TG3. Il ricordo del Sindaco della Città dei Papi

A ricordare la sua figura ci ha pensato anche il Sindaco di Anagni, Daniele Natalia, che lo ha voluto celebrare così con un post:

“Ieri è venuto a mancare Federico Neri, grande giornalista, per tanti anni volto del TG3, ma anche doppiatore in tante famose ed apprezzate serie televisive.

Soprattutto Federico Neri era un nostro concittadino che per Anagni aveva una viva passione, voce critica e sempre attenta di quanto succedeva nella nostra città. Alla moglie Stefania ed al figlio Alessio vanno le nostre più sincere condoglianze” – conclude Natalia.