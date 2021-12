Brutto tamponamento a catena stamattina in zona Frattocchie. C’è stato un incidente la tarda mattinata di oggi sulla SS7, in direzione di Roma. All’altezza del km. 19 di via Appia, c’è stato un impatto violento tra più vetture, di cui una si è ribaltata a causa del forte urto.

Frattocchie, tamponamento a catena sull’Appia oggi: auto ribaltata e giovane incastrato dentro poco fa

Per tirare fuori dalle lamiere il giovane autista è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del 118. Sul posto sono giunte anche le forze dell’Ordine locali, che hanno temporaneamente chiuso la strada al traffico e hanno eseguito i rilievi di rito, per appurare le esatte dinamiche del sinistro. Sul posto è poi giunto il personale addetto alla rimozione dei detriti, per permettere poi la riapertura al traffico della via Appia.

Il giovane a bordo è stato in seguito estratto dalla vettura che guidava. Si tratta di un 25enne, che è stato trasportato presso il vicino Ospedale dei Castelli. Le sue condizioni non sembrano gravi, per fortuna. Sembra che se la caverà soltanto con qualche contusione e trauma. Potrebbero seguire aggiornamenti qualora ci fossero novità in merito alla dinamica del tamponamento a catena e/o sulle condizioni del ragazzo ferito.

Foto di repertorio