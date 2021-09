Ciampino, SS7 Appia. E stato segnalato incidente stradale in Via Appia Nuova km 20,50 da parte della Polizia Locale.

Eliambulanza sul posto a Frattocchie

Il sinistro è avvenuto dopo Frattocchie: coinvolta un’autocisterna. Carabinieri e Vigili del fuoco sul posto, prestare attenzione si consigliano percorsi alternativi. Segnalato traffico e code su entrambi i sensi di marcia.

Purtroppo, c’è la presenza di almeno un ferito grave poiché sul posto è appena atterrata un’eliambulanza per prestare i dovuti soccorsi e soprattutto per un celere trasposto in ospedale. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio