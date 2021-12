Roma, donne aggredite: una sfregiata con l’acido, l’altra massacrata per 12 ore

Aggressioni brutali ai danni di due povere donne. La prima è stata sfregiata con l’acido, l’altra è stata massacrata di botte per 12 ore consecutive.

Horror a Roma: l’incubo di due donne

Due fatti di una gravità inaudita. Il primo è avvenuto nella zona di Roma Est dove una donna di origine romena, mentre stava rincasando, è stata aggredita da un uomo che l’ha colpita alle spalle con una bastonata. Non solo, una volta stordita, l’aggressore le ha gettato in faccia l’acido e poi si è dato alla fuga. Le urla della donna hanno fatto scattare l’allarme tra i residenti del quartiere che hanno subito avvertito gli uomini del 118.

Da quello che emerge, ora la vittima si trova ricoverata presso il Policlinico Umberto I di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. L’aggressore è ora ricercato dagli organi competenti.

L’altro episodio, invece, è avvenuto in via Nomentana Nuova. Da quello che viene riferito da alcune informazioni, un uomo (rilevatosi poi l’ex ragazzo), ha fatto irruzione a casa della donna e ha cominciato a picchiarla per ben 12 ore consecutive. Un’aggressione brutale che ha causato alla vittima una frattura al cranio.

Spaventata, la donna è scesa in strada ed ha chiesto subito aiuto ad alcuni passanti. Giunti sul posto, i sanitari dell’Ares hanno trasportato la vittima sempre all’Umberto I dove dovrà rimanere ricoverata per altri 40 giorni.