Come viene riportato da Circuito Lavoro, è in arrivo il nuovo bando INPS. L’Istituto ha appena indetto un nuovo concorso per reclutare 78 geometri e periti industriali. Ecco tutti i requisiti necessari e come partecipare alla selezione.

Bando INPS per 78 geometri: tutti i requisiti

L’INPS ha appena pubblicato un nuovo bando di concorso per la selezione di 78 geometri e periti industriali. Nello specifico, l’Istituto assumerà 28 geometri e 50 periti industriali. Le nuove risorse, categoria C, saranno acquisite in assegnazione temporanea in posizione di comando in varie regioni italiane. Per partecipare al concorso bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

dipendenti di ruolo, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2000 e s.m.i.;

inquadramento, presso l’amministrazione di provenienza, in area C comparto Funzioni Centrali o categoria equivalente;

idoneità allo svolgimento delle mansioni;

laurea triennale / di primo livello o diploma equiparato conseguito in base al precedente ordinamento o laurea magistrale / specialistica (LM/LS) o diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento;

abilitazione all’esercizio della professione di geometra o perito industriale;

iscrizione al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati o all’Albo unico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, o disponibilità all’iscrizione;

anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 5 anni presso le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2000 e s.m.i., di cui almeno 3 nell’area o categoria richiesta nel bando;

assenza di condanne penali;

non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio antecedente la scadenza dell’avviso di selezione, né avere procedimenti disciplinari in corso.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite procedura telematica direttamente sul sito dell’INPS nella sezione dedicata ai concorsi. Il termine per la presentazione è il prossimo 23 dicembre