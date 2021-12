Old Wild West assume personale a Roma: le figure ricercate

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Old Wild West cerca nuovo personale in tutta Italia, tra cui Roma. La nota catena di steak house è infatti pronta ad assumere camerieri, cuochi, fattorini e altre figure. Ecco tutti i dettagli e come inviare la candidatura.

Old Wild West cerca nuovo personale: i profili ricercati a Roma

Old Wild West è una catena di Burger & Steak House in stile western nata nel 2002. Parte del gruppo Cigierre, l’azienda è una fra le più apprezzate di tutto il settore e presente con diversi ristoranti in tutta Italia. Al momento, in particolare, la società sta attraversando una fase di forte crescita ed è quindi pronta a nuove aperture e all’assunzione di nuovo personale. Nello specifico, ecco quello che viene ricercato a Roma:

Addetti cucina (per Wiener House) – nel cento commerciale Roma Maximo

Addetti cucina ( per Old Wild West) – nel centro commerciale Roma Est

Addetti alla ristorazione (categorie protette L68/99) – a Roma

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere consultati e approfonditi direttamente sul sito del Gruppo Cigierre, nella sezione dedicata alle Carriere. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse e compilare il form online.