Decathlon assume personale in tutta Italia, ma le assunzioni sono in corso anche nel Lazio. Scopriamo insieme come fare per candidarsi, quali sono le posizioni aperte e i requisiti richiesti.

Assunzioni Decathlon da dicembre 2021

Per i negozi di Roma, Decathlon cerca le seguenti figure: Sales Assistant Ciclismo e Sales Assistant. Le persone che andranno a ricoprire le posizioni aperte serviranno a rafforzare l’organico interno. Anche per la sede di Frosinone, la multinazionale cerca Sales Assistant.

Cliccando su ciascuno dei suddetti link, saranno disponibili più informazioni e ci si potrà candidare direttamente sul sito di Decathlon.