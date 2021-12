Tragedia sulla Roma-Napoli ieri: muore giovanissimo travolto da un treno

Tragedia sulla Roma-Napoli, via Formia: ieri un minorenne, di 16-17 anni, è morto dopo essere stato travolto da un treno.

Tragedia sulla Roma-Napoli: morto un ragazzo di 16 anni

La drammatica vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, 14 dicembre 2021, verso le 17:00, tra le stazioni di Itri e Formia: per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono ancora in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica del tragico avvenimento.

Gravi ripercussioni sono state registrate anche sul traffico ferroviario, con cancellazione di treni o ritardi fino a 170 minuti.

