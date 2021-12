Roma, muore dopo il coma: arrestato un uomo indiziato di omicidio preterintenzionale

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma-Montesacro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio preterintenzionale ai danni di Masala Giancarlo.

La vicenda e le indagini

Il provvedimento scaturisce dalle indagini sviluppate successivamente all’aggressione subita dalla vittima il 05 ottobre 2020, a seguito della quale fu trovato all’esterno della propria abitazione riverso per terra.

Trasportato immediatamente presso l’Ospedale Sandro Pertini è stato ricoverato per una grave emorragia cerebrale che lo ha costretto a rimanere in uno stato comatoso per più di un anno, fino al giorno del decesso avvenuto il 17 ottobre 2021 a causa di un peggioramento delle condizioni cliniche.

Fondamentali per l’emissione del provvedimento sono state le dichiarazioni assunte. Il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari.

Foto di repertorio