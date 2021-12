Segni, domani inizieranno i lavori su via Traiana: ci sarà il senso alternato

Una buona notizia per il territorio di Segni: nella giornata di domani, mercoledì 15 dicembre 2021, avranno inizio i lavori per la sistemazione del manto stradale su via Traiana.

La nota dell’amministrazione comunale di Segni

Si comunica che a seguito della recente Ordinanza del Sindaco, nella giornata di mercoledì 15 dicembre avranno inizio i lavori per la sistemazione del manto stradale sui tratti più ammalorati di Via Traiana.

Pertanto, limitatamente ai tratti interessati, il transito veicolare sarà disciplinato a senso alternato. Ci scusiamo per i disagi che inevitabilmente ci saranno fino al termine dei lavori.

L’ Amministrazione Comunale