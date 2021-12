Colleferro e Artena, controlli per Green Pass rafforzato: fioccano multe

Dall’entrata in vigore del green pass “rafforzato” anche i Carabinieri della Compagnia di Colleferro sono impegnati in servizi specifici per verificare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19.

I controlli

Solo nelle ultime ore, sotto la lente dei Carabinieri sono finiti 38 esercizi pubblici e ben 166 persone, di cui 5 multate perché non in possesso del certificato verde.

Nello specifico, in un bar di Artena la proprietaria ha permesso l’ingresso nel locale a tre persone di età compresa 28 e 44 anni, tutti residenti in un comune limitrofo.

Una 28enne è stata sanzionata perché ha utilizzato un mezzo pubblico senza green pass, contrariamente a quanto disposto dalla normativa vigente. L’attenzione dei militari della Compagnia di Colleferro resta alta: i controlli a tutela della salute pubblica insisteranno anche nelle prossime settimane con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

In foto, un momento dei controlli da parte dei Carabinieri