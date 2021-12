Una nuova partnership è stata stipulata dal Gruppo Res Nova. L’azienda è diventata Infopoint per l’università telematica Marconi. Scopriamo insieme in cosa consiste questo accordo e quali sono i vantaggi per i futuri studenti universitari.

Res Nova diventa Infopoint ufficiale di Unimarconi: i dettagli dell’accordo

Entrare in un mondo nuovo, come quello universitario, non è mai semplice. Per orientarsi facciamo spesso ricerche su internet e chiediamo informazioni a ex studenti o a chi tutt’ora frequenta. Un modo per avere informazioni di prima mano è quello di contattare direttamente l’Infopoint. In questo caso, è Res Nova che si occupa di dare tutte le informazioni necessarie ai potenziali studenti sul pacchetto offerto da Unimarconi e assisterli nelle varie fasi iniziali, dall’iscrizione ai primi passi ufficiali nel mondo universitario.

20% di sconto in fase di iscrizione con Res Nova

Lo studente avrà un tutor incaricato di fare da tramite tra lui e l’università. Non potendo avere un rapporto “diretto” per gli studenti che seguono i corsi online, con Res Nova sarà possibile avere un contatto diretto che risolverà ogni eventuale dubbio. Ovviamente, l’Infopoint non si occupa soltanto di chi si è appena diplomato. Gli aiuti si danno anche a chi proviene da un’altra università, e magari vuol cambiare anche corso di laurea, poiché l’Unimarconi offre i corsi più ambìti e diffusi.

Ma il punto forte non è solo quello di aiutare a orientarsi, bensì quello di offrire un 20% di sconto in fase di iscrizione all’università telematica. Lo sconto vale soltanto per chi non rientra tra le due tipologie di agevolazioni già previste da Unimarconi: Categoria e Appartenenza.

Ci si può iscrivere usufruendo dei servizi di Res Nova da tutta Italia e anche dall’estero ed è fortemente consigliato per tutti i potenziali futuri studenti della provincia di Latina e dintorni, in quanto è il più importante Infopoint territoriale.

Contatta Res Nova

