Competenze e professionalità multidisciplinari: sono questi i punti cardini con i quali Res Nova getta il guanto di sfida verso il futuro garantendo opportunità, vantaggi e misurabili benefici ai clienti con cui collabora.

Res Nova: cosa fa

Le aziende che fanno parte del gruppo Res Nova lavorano principalmente nei settori della consulenza e della formazione aziendale. Si occupano di progettare e fornire servizi a Valore Aggiunto, interconnessi alla trasformazione digitale e proponendo la ricerca dell’innovazione continua.

Industria 4.0: cos’è

Il gruppo Res Nova è leader nella consulenza di direzione e organizzazione, revisione organizzativa e di processo. Supportata da tecnologie digitali sviluppate insieme alla Rete di imprese Qualità 4.0 (di cui sono cofondatori), offre soluzioni innovative ed efficaci per i sistemi di gestione aziendale, controllo di produzione e di qualità e interconnessione della fabbrica, in prospettiva Industria 4.0.

Come Res Nova aiuta concretamente le imprese

In merito alle tematiche di intervento, oggetto del “core business”, è nata anche un’Academy all’interno del gruppo. Sono stati erogate più di 6000 ore di formazione e Res Nova può vantare più di 50 progetti complessi realizzati insieme alle PMI.

La forza su cui si fonda è garantita dal network di professionisti. Quotidianamente, questi ultimi lavorano a fianco delle aziende Clienti per aiutarle a crescere nei percorsi condivisi di revisione organizzativa, certificazione di processo o di prodotto, innovazione, trasformazione digitale, adozione di tecnologie industria 4.0.

Per semplificare il raggiungimento degli scopi dei propri Clienti, Res Nova è da sempre attiva e attenta nella ricerca e mette a disposizione canali di finanziamento per le attività di formazione, attingendo a strumenti specifici, quali ad esempio sono i Fondi Interprofessionali o il Fondo Sociale Europeo.

Res Nova propone con successo nelle attività di innovazione, di trasferimento tecnologico e di conoscenze digitali gli strumenti offerti dal MISE per il credito di imposta per gli investimenti materiali e immateriali in ottica Industria 4.0 e per la Formazione 4.0 degli operatori aziendali per introdurli alle tecnologie abilitanti adottate all’interno dell’azienda.

Valorizzare il Capitale Umano è al centro del lavoro: le tecnologie si acquistano, ma la resistenza al cambiamento e la capacità di utilizzarle al meglio sono i punti principali su cui lavorare, per evitare di sprecare investimenti su macchinari all’avanguardia e su software sviluppati in azienda.

Res Nova supporta le imprese verso la transizione all’Industria 4.0

La Rete di imprese Qualità 4.0 è una rete di società che si pone l’obiettivo di aiutare le aziende e i professionisti a comprendere quale sia il modo migliore e innovativo per incrementare i livelli di qualità e di produttività. I progetti di consulenza sull’ICT sono la tipologia più richiesta sul mercato italiano ed è il settore industriale il principale utilizzatore dei servizi di consulenza di questo tipo. Res Nova, tra l’altro è membro fondatore di Rete di imprese Qualità 4.0.

Perché trasformare l’azienda in Industria 4.0 e il Capitale Umano

Industria 4.0 è a tutti gli effetti la quarta rivoluzione industriale. Ciò significa creare un sistema di produzione all’avanguardia in grado di sfruttare le tecnologie abilitanti. Uno sguardo rivolto al futuro che prevede investimenti, ma anche la capacità di farli fruttare con un “uso umano degli umani”. Per far ciò, bisogna coinvolgere persone dell’azienda, per accrescerne la valorizzazione e il coinvolgimento all’interno di un mondo sempre più digitale.

Perché scegliere Res Nova

Per il modo in cui il gruppo Res Nova riesce a intrecciare le esperienze del passato con le esigenze dei nuovi Clienti e per la capacità di mettere a disposizione il Know-how di professionisti indiscussi, fornendo soluzioni software connesse al metodo di lavoro. Così si apportano benefici tangibili all’azienda, ottimizzando le risorse investite, e non ci sono aggravi legati alla gestione.

Cercare di rendere digitale, snella e competitiva qualsiasi PMI manifatturiera è lo scopo di Res Nova e per raggiungerlo è necessario una miscela unica di tecniche “lean” e “digital”, per scolpire l’organizzazione aziendale liberando così il potenziale nascosto al suo interno.