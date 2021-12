Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Frosinone, nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno del “lavoro nero” disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, hanno effettuato, presso il mercato settimanale di Pontecorvo, una serie di controlli al commercio ambulante, nel corso dei quali sono stati individuati alcuni lavoratori extracomunitari, che venivano impiegati senza la preventiva formalizzazione del rapporto di lavoro.

La vicenda

In un caso è stata anche contestata la violazione dell’impiego di lavorante familiare occasionale, non preventivamente formalizzato. Inoltre, per uno dei commercianti è scattata la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale. In totale sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie pari a circa 8.000 euro. Sempre nel medesimo contesto, venivano controllate circa 30 persone per il possesso del “green pass”.

Inoltre, nell’ambito dei controlli preventivi, rafforzati in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, è stato deferito in stato di libertà un giovane del luogo per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. In particolare, un equipaggio della Stazione di Esperia, durante un servizio di perlustrazione, nel transitare in una zona già attenzionata per la prevenzione dei furti, ha udito esplodere un colpo di arma da fuoco da una vicina strada interpoderale. L’immediato arrivo dell’equipaggio ha consentito di sorprendere la persona con ancora addosso una carabina ad aria compressa e, da una successiva perquisizione, è stato possibile rinvenire circa 230 colpi a piombini riferibili alla stessa arma. Quanto rinvenuto veniva immediatamente sottoposto a sequestrato.

I fatti di Roccasecca

Gli stessi militari, a Roccasecca, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà una donna del luogo per guida in stato di ebbrezza, poiché sorpresa alla guida della propria autovettura, poi sottoposta a sequestro, con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito dalla norma. La patente di guida le veniva contestualmente ritirata.