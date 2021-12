Dramma ad Aquino, malore in auto: trovato morto uomo di Pontecorvo

Dramma ad Aquino, in provincia di Frosinone non un uomo di Pontecorvo è stato trovato senza vita all’interno dell’auto.

Malore alla guida: uomo trovato morto in macchina

È successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 dicembre 2021, ad Aquino. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, l’uomo, residente a Pontecorvo, ha accusato un malore mentre si trovava nell’auto.

Alcuni passanti hanno notato l’uomo con la macchina parcheggiata in maniera insolita e subito hanno avvertito i soccorsi del 118. Giunti sul posto, il personale medico non ha potuto far altro che accertarne il decesso.

Messaggi di cordoglio anche da parte del primo cittadino di Aquino, Libero Mazzaroppi, presente sul posto durante la tragedia.