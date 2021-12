Paura a Rocca di Papa. Crolla parte di un’abitazione, donna estratta dalle macerie

Alle ore 06:45 circa di questa mattina, 14 dicembre 2021, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato in Via Focicchia, nel Comune di Rocca di Papa, due squadre operative 15/A e 21/A, un’autoscala AS/22, il Carro Crolli, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), per il crollo di una porzione di fabbricato a seguito di una probabile fuga di gas.

Rocca di Papa, estratta dalle macerie una donna a seguito del parziale crollo di un’abitazione

Estratta e soccorsa una signora trovata ferita in camera da letto; la donna è stata assicurata alle cure degli operatori sanitari.

Funzionario di turno e Capo turno Provinciale sul posto.