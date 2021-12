Lazio, concorso per lavorare nei Vigili del Fuoco: ecco i dettagli

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato indetto un concorso per Vigili del Fuoco nel Lazio: 15 posti disponibili e un’importante occasione da sfruttare, dunque, per chi aspira a un posto in questo settore. Per tutti si prevede un contratto a tempo indeterminato e quindi l’occasione di trovare un impiego duraturo nel tempo.

Distribuzione dei posti

Per coloro che supereranno le selezioni, i posti saranno distribuiti in questo modo:

n. 2 unità presso la Direzione Generale dei Vigili del Fuoco a Roma

unità presso la Direzione Generale dei Vigili del Fuoco a n. 11 unità presso i nuovi uffici centrali a Roma

unità presso i nuovi uffici centrali a n. 2 unità presso il Comando Provinciale di Frosinone

Requisiti per partecipare al concorso Vigili del Fuoco

cittadinanza italiana

godimento dei diritti politici

età non superiore a 45 anni

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 78 del 2008

scuola dell’obbligo (titolo di studio della scuola secondaria di primo grado – licenza media inferiore)

qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni

gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione

non essere stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione

Come iscriversi al bando

Per effettuare la domanda gli interessati dovranno compilare l’apposito modello e allegare la documentazione specifica richiesta tra cui un documento di identità in corso di validità e la certificazione attestante l’eventuale stato di invalidità di familiari a carico del richiedente. Potrete trovare tutte le informazioni utili sul bando ufficiale.