Addetti alle pulizie cercasi a Roma: come candidarsi per i 16 posti

Sono 16 gli addetti alle pulizie che si ricercano a Roma. Non esiste una sede specifica, poiché queste ultime sono da svolgersi presso quelle dei clienti. Scopriamo insieme come fare per candidarsi alle posizioni e quali sono i requisiti richiesti, le condizioni offerte e tutti i dettagli.

16 addetti alle pulizie cercasi a Roma: requisiti, condizioni e come candidarsi

Requisiti preferibili: possesso del titolo di studio di licenza media, precedenti esperienze nella mansione,

patente B, possesso automezzo proprio.

Condizioni offerte: contratto a tempo determinato (durata 12 mesi) con orario part-time orizzontale (18 ore

a settimana, indicativamente 3 ore al giorno).

Retribuzione proposta: € 505,00 lordi/mese.

Le risorse saranno destinate a servizi di pulizia da svolgere presso le sedi dei clienti.

Clicca qui e qui per ulteriori info e inviare la propria candidatura.