Come viene riportato da Circuito lavoro, è stato indetto un concorso per 1534 infermieri all’Asl Roma 2 che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e pieno presso varie strutture sanitarie della regione Lazio. Siete interessati a questa selezione e volete saperne qualcosa di più? Ecco di seguito tutte le informazioni utili. Visitate poi questa sezione per essere sempre aggiornati sui concorsi per infermieri non solo nella regione Lazio ma in tutta Italia.

Concorso per 1534 infermieri all’Asl Roma 2: i requisiti

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea

idoneità fisica

inclusione nell’elettorato attivo

assenza provvedimenti di dispensa o destituzione dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o di interdizione da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità

non sanabile

non sanabile iscrizione al relativo albo professionale

uno dei seguenti titoli di studio: laurea in infermieristica — classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (Classe L/SNT1). Diploma universitario di infermiere (D.M. n. 739/1994) o titoli equipollenti.

Come candidarsi

In attesa dell’uscita del bando ufficiale del concorso, che sarà comunque a breve, è importante sapere che la procedura selettiva comprenderà la valutazione dei titoli e il superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. Una volta pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale, gli interessati avranno trenta giorni di tempo per iscriversi. La modalità di presentazione della domanda sarà esclusivamente telematica. Occorrerà accedere alla specifica piattaforma previa registrazione.