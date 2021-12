Quarticciolo, 62enne bloccato mentre vendeva dell’hashish per 450 euro

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 62enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti

Transitando in via Ascoli Satriano, zona Quarticciolo, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva una tavoletta di hashish ad un 52enne romano in cambio di 450 euro e sono intervenuti immediatamente. Bloccato il 62enne, i Carabinieri hanno recuperato la tavoletta di stupefacente, del peso di 100 g, e il denaro. L’acquirente è stato identificato e denunciato a piede libero.

La successiva perquisizione a casa dell’arrestato, ha permesso ai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste di rinvenire ulteriori 1,6 kg di hashish, 7 g di cocaina e la somma contante di 1.600 euro.

Il 62enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre tutta la droga, per un totale di 1,8 kg circa e tutto il denaro, 2.050 euro, sono stati sequestrati.