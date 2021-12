Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto questa mattina, 7 dicembre 2021, a Colleferro, tra Largo Boccaccio e Via Giusti.

Colleferro, investite due persone questa mattina

Stando a quanto riportato da alcuni testimoni, due persone sono state investite questa mattina verso le 9:30. Sul posto, sono intervenute immediatamente due ambulanze per i feriti, poi trasportati in ospedale, e la Polizia Locale. Sembrerebbe anche che il conducente dell’auto si sia fermato per allertare i soccorsi.

Al momento, non si conoscono le condizioni dei due investiti. Potrebbero seguire aggiornamenti.