Lo conferma, attraverso una nota, il Comune di Amatrice: è stato ritrovato senza vita il corpo di Antonello Spanu.

Antonello Spanu è morto

Giorni di ricerche e poi la triste scoperta. Si tratta di Antonello Spanu, uomo di 57 anni di Ceccano che, giorni fa, aveva fatto perdere le proprie tracce sul monte Gorzano, nel comune di Amatrice.

Da quanto si apprende da alcune informazioni, il corpo della vittima è stato trovato in un punto impervio da parte di una squadra mista di ricerca composta da membri del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del IX Reggimento Alpini dell’Aquila.

La salma ora sarà trasportata verso la valle.

La nota dell’amministrazione comunale di Amatrice

L’Amministrazione si stringe intorno al dolore della famiglia per la scomparsa di Antonello Spanu, 57 anni, il quale durante un’escursione sul monte Gorzano ha perso la vita. – Lo scrive l’amministrazione comunale di Amatrice – Purtroppo non è bastato l’eroismo dei soccorsi e l’impegno indefesso di tutte le forze e le istituzioni preposte alla ricerca. Amatrice è in lutto insieme a Ceccano.