Pfizer assume personale nel Lazio: ecco le posizioni aperte

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Pfizer assume vari profili in tutta Italia. La nota casa farmaceutica è alla ricerca di professionisti e giovani senza esperienza per posizioni di stage. Ecco tutte le figure richieste e come inviare la candidatura.

Pfizer assume: tutte le posizioni aperte

Pfizer è una delle più grandi case farmaceutiche al mondo. Con sede centrale a News York, opera nel settore della ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci ed è presente anche nell’area veterinaria. In Italia l’azienda vanta 2 sedi amministrative (a Roma e a Milano) e 3 siti produttivi, a Latina, Ascoli Piceno e Catania. Sempre alla ricerca di nuovi talenti, l’azienda ha appena pubblicato nuove offerte di lavoro rivolte a candidati con o senza esperienza. Gli annunci riguardano principalmente le sedi di Roma e Milano, anche se non mancano offerte in altre regioni d’Italia. Ecco tutte le posizioni aperte:

Onco Medical Scientific Relations – Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche;

Hospital Medical Scientific Relations – Roma;

Hospital Sr Medical Advisor – Roma;

Content Enablement Sr Associate – Roma;

Quality Event (CAPA) Manager – Milano;

Medical Director Product Safety Surveillance and Reporting – Milano;

Sr Medical Advisor Rare Disease Endocrine – Roma.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte possono essere consultate e approfondite sul sito di Pfizer, nella sezione dedicata alle Carriere. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse e compilare il form online.