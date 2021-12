Esselunga assume personale: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Esselunga assume personale in diverse parti d’Italia tra cui Roma. I ruoli da ricoprire sono tanti, se siete interessati a questo annuncio di lavoro leggete i dettagli.

Esselunga assume: ecco le posizioni aperte

Addetto al Servizio Sorveglianza

Selezioni in: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Liguria, Piemonte

Addetto alla Vendita/Cassiere

Sedi: Vicenza, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto

Allievo Responsabile

Sedi: Albenga (Savona), Vicenza, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto

Allievo Responsabile Bar Atlantic

Selezioni in: Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Lazio

Allievo Responsabile Esserbella

Sede: Biella

Coiffeur EsserBella

Sedi: Brescia e provincia (Corte Franca), Livorno, Genova

Farmacista

Sedi: Vicenza, Varese, Milano, Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte

Allievo Ricevitore

Sede: Chiari (Brescia)

Come noterete, le ricerche sono varie e abbracciano regioni e città differenti. Alle offerte di lavoro Esselunga nei punti vendita, si affiancano anche quelle in sede: le ricerche sono aperte in varie città e per trovare l’elenco delle posizioni aperte dovrete consultare la pagina ufficiale di Esselunga, nella sezione dedicata al Lavora con noi.

Come candidarsi

Filtrate la vostra ricerca selezionando la regione e la posizione aperta che vi interessa. Quindi seguite le indicazioni per caricare il vostro curriculum e ufficializzare la vostra candidatura.