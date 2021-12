Giulio ha 15 anni, vive a Ladispoli e gioca come porteire della squadra di calcio di Cerveteri: da 40 giorni, infatti, è ricoverato al Bambino Gesù per una malattia rara e necessita di una donazione di midollo osseo che potrebbe salvargli la vita. Ecco l’appello.

Appello per Giulio, 15 anni: ha bisogno di una donazione di midollo a causa di una malattia rara

A causa di una malattia rara, Giulio ha bisogno di una donazione di midollo che può salvargli la vita.

Da 40 giorni infatti Giulio è ricoverato al Bambino Gesù di Roma per una aplasia midollare severa, una malattia rara e autoimmune, denominata anche anemia aplastica, che consiste nell’incapacità del midollo osseo di produrre un numero sufficiente di cellule del sangue.

Purtroppo l’unico modo possibile per Giulio per guarire è ricevere un trapianto di midollo. Nessuno dei familiari è risultato compatibile e per questo è necessario individuare un donatore.

Per essere donatori è necessario avere tra i 18 e 36anni non compiuti, pesare almeno 50kg e non avere malattie trasmissibili. Giulio, e tanti altri ragazzi e ragazze hanno bisogno di noi.

Chi volesse donare può ricevere informazioni contattando ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo, inviando un messaggio WhatsAp/Telegram ai numeri 3335677430 oppure 3888833910. Ecco anche i contatti di ADMO Regionale: 06 58705656 – roma@admolazio.it.

Per ogni ulteriore informazione, può contattare anche la mamma di Giulio, la Signora Roberta, al numero 3479562172.

In evidenza, la loncandina di ADMO con tutti i contatti