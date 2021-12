Lazio. Vaccino antinfluenzale gratuito per le Forze dell’Ordine

L’Unità Crisi Covid della Regione Lazio ricorda che il vaccino antinfluenzale è totalmente gratuito per tutto il personale delle Forze dell’Ordine.

La dichiarazione dell’Unità Crisi

“Ricordiamo che è in corso la campagna del vaccino antinfluenzale e che per tutto il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale, per chi non lo avesse ancora fatto, rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) e anche nelle Farmacie.

Raccomandiamo l’importanza di eseguire la vaccinazione per limitare gli effetti avversi dell’influenza stagionale”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

Foto di repertorio